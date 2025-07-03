参院選公示 福島選挙区には５人立候補 ４日から期日前投票始まる

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第２７回参院選（２０日投開票）は３日、公示日を迎えた。福島選挙区（改選数１）には届け出順に、参政党新人の警備会社役員・大山里幸子氏（５１）＝郡山市＝、政治団体「ＮＨＫ党」新人のＩＴ会社社長・越智寛之氏（５０）＝東京都＝、４選を目指す自民党現職の元法相・森雅子氏（６０）＝泉町、３期＝、立憲民主党新人の元衆院議員・石原洋三郎氏（５２）＝福島市＝、無所属新人の元県職員・遠藤雄大氏（４０）の５人が立候補した。

参院選では物価高対策やコメ価格の高騰、消費税減税などに加え、福島県としては東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からのさらなる復興が争点となる。５人の候補者は福島市や郡山市で第一声を上げ、１７日間の選挙戦に入った。

森氏と石原氏は初日にいわき市入りを果たし、それぞれ市民らに支持を呼びかけた。

期日前投票は４日からで、市内１７カ所に設けられる。また小川地区では１６日、車両による移動期日前投票を実施する。当日投票所数は１３５カ所で、午前８時から始まる。終了は勿来地区８カ所と、遠野、小川、三和、田人、川前、久之浜・大久の全投票所で午後６時まで、その他は午後７時まで。

いわき市の開票確定予定時刻は、福島選挙区が２０日午後１１時１０分、比例選が２１日午前２時。

期日前投票などについては次の通り。

【期日前投票】◇市役所東分庁舎▽４～１９日＝午前８時半～午後８時◇小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉の各支所、好間公民館▽４～１１日＝午前８時半～午後７時▽１２～１９日＝午前８時半～午後８時◇遠野、小川、三和、田人、川前、久之浜・大久の各支所▽４～17日＝午前８時半～午後６時▽１８、１９日＝午前８時半～午後８時◇いわき産業創造館（ラトブ６階）、イオンホール（イオンモールいわき小名浜４階）▽１２～１９日＝午前10時～午後８時◇中央台公民館、泉公民館講堂▽１５～１９日＝午前８時半～午後８時

【移動期日前投票】◇１６日▽野々志道公民館＝午前１０時～１１時▽江田・牛小川集会所＝午後１時～２時▽牛小川踏切前＝午後２時半～３時

（資料写真：国会議事堂）