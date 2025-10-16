ニュース
いわき市水道局 事業ＰＲリーフレット発行「浄水場で味が違うってご存じ？」
市水道局は新たに「水道事業ＰＲリーフレット」を発行した。持続可能な水道事業を実現するため、日常的に水道を利用する市民に向け、広く理解を深める内容で、年１回の作成を予定している。
初回は「水道水を味わう」をテーマに、浄水場ごとの水道水の味の違いや水質検査の結果を紹介。主な事業とその事業費や基幹管路の耐震適合率、水道料金の使い道などについても伝えている。
市水道局によると、夏井川を水源とする平浄水場（平下平窪）は「飲みやすい軟水。すっきりした味わいと滑らかな口当たり」、好間川から取る上野原浄水場（好間町上好間）は「ミネラルが少なくまろやかな軟水。クセのない軽やかな味わい」など、それぞれに特徴があるという。
また表紙では水道水をそのまま飲める国が、世界９か国にとどまると示し、あらためて「安全でおいしい水が安定して届く」ことの重要性を呼びかけている。
市水道局は２０２３（令和５）年度まで、広報紙「すいどういわき」を四半期ごとに刊行していたが、メディア環境の変化を踏まえ、役割の見直しから休刊していた。
リーフレットは１５日付のお知らせ回覧（世帯配布）で配布したほか、市水道局１階お客さまセンター窓口、市内図書館・公民館などで入手できる。市ホームページ＜こちら＞でも閲覧できる。
（画像：水道事業ＰＲリーフレット）