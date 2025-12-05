常磐軟式野球スポ少 ６日開幕の全国大会へ コロナ禍の中止乗り越え『初出場』

この記事のタイトルとURLをコピーする

全国の学童野球チームの頂点を決める「第６回くら寿司・トーナメント２０２５ 第１９回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（ＮＰＯ法人全国学童野球振興協会主催）の日本一決定戦ファイナルトーナメントが６日と７日、東京・明治神宮野球場で開催される。

今年は過去最多の約１７５０チームが出場し、各地区で予選を実施。勝ち上がった１４チームのうち、いわきからは常磐軟式野球スポーツ少年団が、東北第一地区代表として『初出場』する。

常磐軟式野球スポーツ少年団は６月から８月にかけて行われた福島予選で順当に勝ち進み、見事優勝。９月２７日に３チームで行った東北第一地区代表決定戦クライマックスシリーズで、窪田ウイングス（山形）を１１―１の５回コールドで打ち破ると、続く大崎ジュニアドラゴン（宮城）に３―２とサヨナラ勝ち。

２０２０年の第１４回大会以来となる念願の全国切符を手にした。しかし２０年はコロナ禍の影響でファイナルトーナメントが中止に。チームの陣容は変わったが、指導陣や当時の選手たちの悲しみや悔しさを抱えての『初出場』となり、思いもひとしおだ。

さらに小学６年生の選手たちにとっては、在籍中の公式戦は今回が最後となる。主将として、全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメントなどでもチームをけん引してきた投手の西本魁人君（１２）は「６年生最後の大会。全力で楽しんで全国制覇したい」と大舞台での活躍を誓う。

初戦は札幌南ＪＢＣ（北海道代表）が相手となる。

（写真：笑顔を見せる常磐軟式野球スポーツ少年団）