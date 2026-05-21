笑顔でもてなします いわき湯本温泉「魅力アップ発信事業」６月１日から

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いわき湯本温泉の女将らで構成する「『フラのまち宣言』推進委員会」（小井戸文恵会長＝こいと旅館）は６月１日から、温泉街の魅力を発信する催し「令和８年度いわき湯本温泉～魅力アップ発信事業」を始める。

この取り組みに先立ち、常磐湯本町の鶴のあし湯広場を会場に、女将がフラを踊るステージが人気の「フラのまちオンステージ」も組まれており、本年度も地域振興に努めていく。

魅力アップ発信事業のうち、特典付きの宿泊プラン「フラ女将プラン」では、地元食材を使った「フラ女将カレー」や日帰り入浴券（他旅館利用可）、オリジナルタオルなどを進呈。本年度は大塚製薬とのコラボで、フラ女将を起用したポスターを制作することから、イオンウォーター１本（５００ｍｌ）もプレゼントする。

実施する旅館はｉｚｕｍｉｙａ、岩惣、松柏館、こいと旅館、美笹、吹の湯旅館、新つた、古滝屋の計８カ所。

温泉の風景を交流サイト（ＳＮＳ）で発信する「フォト・動画コンテスト」は、街なかや旅館で撮影した作品を募集する。写真や動画にオリジナルタオルを映した上で、ＳＮＳ（交流サイト）で「＃フラ女将２０２６」のハッシュタグとともに投稿すればよい。タオルは８旅館といわき温泉旅館協同組合で販売している。

Ｘ（旧ツイッター）やフェイスブック、インスタグラム、ＴｉｋＴｏｋが対象。最優秀賞には宿泊補助券１万円分、優秀賞には５千円相当の地元商品、フラ女将賞にはフラ女将関連商品が副賞として贈られる。締め切りは12月31日。結果は来年１月に発表予定。

フラのまちオンステージの第１回は２３日午後５時半から。スパリゾートハワイアンズダンシングチームがトップバッターを務め、地元のフラ、ウクレレ、バンド演奏が披露された後、フラ女将ｗｉｔｈフラシティブラザーズがラストを飾る。６月２０日、９月２６日、１０月２４日にも開催予定。

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同推進委員会は１８日、市役所記者クラブで会見し、本年度の取り組みについて発表した。小井戸会長に加え、若松久美子副会長（吹の湯旅館）、里見郁子副会長（古滝屋）が出席した。

小井戸会長は「来てよかった、また明日から頑張ろうと思っていただけるよう、笑顔でおもてなしをさせていただくので、一人でも多くの方に来ていただきたい」と呼びかけた。

（写真：魅力アップ発信事業をＰＲする小井戸会長＝中央＝ら）