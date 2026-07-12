２５日に遠野で「鮫川鮎まつり」つかみ取り、塩焼き販売など

この記事のタイトルとURLをコピーする

鮫川で育ったアユと触れ合う「２０２６鮫川鮎まつり」が２５日、遠野町滝字上川原の河川敷で行われる。同まつり実行委員会主催、市後援。

鮫川のアユは、かつて海から遡上していたが、ダム建設などで自然環境が大きく変化したことで減少。鮫川漁業協同組合は鮫川、支流の四時川でアユの汲み取り放流、河川管理に取り組み、以前の姿に少しずつ戻りつつある。

鮎まつりは子どもたちにアユを体感してもらうことで、自然環境の大切さを知ってもらおうと、昨年から実施している。

当日は小学生以下対象のアユのつかみ取り、中学生以上の友釣り体験、塩焼きの販売、キッチンカー出店などを予定する。時間は午前９時～午後２時半。

つかみ取りは午前１０時、１１時半、午後１時の３回。無料で参加可能だが、１人２尾まで。友釣り体験は午前１０時から、定員１０人で参加費２千円。

鮫川漁協の安島美光組合長、榎本安宏理事は開催を前に「大人も子どもも釣り人も川に興味を持ち、自然に親しんでてもらいながら、楽しんでいってほしい」と来場を呼びかけている。

友釣りの申し込みは鮫川漁協＝電話（６５）６７５８＝へ。

（写真：来場を呼びかける安島組合長と榎本理事）