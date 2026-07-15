勿来で出動式 １６日から「夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動」

この記事のタイトルとURLをコピーする

１６日から始まる「令和８年夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動」に先立ち、いわき南署管内の出動式が１４日、いわき３署のトップを切って、勿来町窪田のヒーローズ アズーレいわきフィールド勿来店で行われた。

出動式には勿来、遠野、田人地区の交通機関・団体と同署から約５０人が参加。高橋正樹署長、稲野辺淳一・勿来地区交通安全対策協議会長（市勿来支所長）、櫛田武伯・いわき南地区安全運転管理者協会長があいさつに立ち、官民それぞれの立場から交通ルール順守の呼びかけや、飲酒運転をはじめとする悪質違反の撲滅に尽くす考えを示した。

総ぐるみ運動に花を添えるため、植田保育園の年長児２０人が駆け付け、マーチングバンドの演奏で「愛は勝つ」を披露。星結梨君、砥石葵衣ちゃんが交通安全の誓いに立ち、「僕たち、私たちは交通ルールを守ります」と力強く宣言した。

続いて参加者が見守る中、白バイとパトカーがサイレンを鳴らし、赤色灯を付けて交通指導取り締まりに繰り出した。出動式に合わせ、隣接するマルト窪田店で交通安全の啓発も展開された。

（写真：交通指導取り締まりに向かう白バイ）