いわき市 市制施行６０周年に合わせたビジョン素案示す 『こえ』を主軸に

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市は今年１０月に市制施行６０周年を迎えるのに合わせ、さらに４０年後の未来にあたる市制１００周年を見据えた「未来ビジョン」の策定を進めている。

策定にあたっては、市の将来を担う若い世代が主体となり、市内の各地域でワークショップなどを開催しながら、市民一人ひとりの『こえ』に耳を傾けており、その中で素案がまとまった。メインメッセージには「わたしの『こえ』が、まちになる」を掲げた。

市民活動や政策の土台に４つのアクションを設定。互いの個性や違いを尊重し合い、小さな声に耳を傾け、受け止める「きく」が、人や地域、時代を「つなぐ」ことや、どんな小さなチャレンジにも声を掛け合って「いどむ」、そして東日本大震災や水害を経験したいわきだからこそ「まもる」大切さを横断していく。

これら素案を基に、市では感想に加え、まちづくりへの参画宣言や、チャレンジしたい取り組みなどの「市民提案」を募集している。市民提案の中から抽選会に参加する人を対象に、いわき市のギフトセットを贈呈（１０人）する。

詳しくは、https://logoform.jp/form/NczP/1668095 まで。問い合わせは市政策企画課＝電話（２２）１２１６＝まで。

（画像：未来ビジョンの素案 全体像）