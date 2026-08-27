９月１日から生活道路の制限速度「３０ｋｍ」に 常磐でドライバーに啓発

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いわき中央署常磐分庁舎と、常磐地区の交通３団体は２６日、９月１日から生活道路の法定速度が「時速３０ｋｍ」に引き下げられるのを前に、通勤中のドライバーに対して啓発活動を繰り広げた。啓発活動は常磐湯本町の市道で行われ、署員や関係者ら約２０人が参加した。

生活道路は標識等で規定がある場合を除き、私道を除くすべての道路のうち、中央線や中央分離帯がない道路を指し、全国の一般道路の７割以上が当てはまる。

９月１日の道交法改正に伴い、法定速度が従来の「時速６０ｋｍ」から「時速３０ｋｍ」となるため、仮に従来と同じく時速６０ｋｍで走ると３０ｋｍオーバーの違反点数６点で、免許停止の処分を受けることとなる。

同署常磐分庁舎の塩田徹所長は「生活道路は狭い道路なので、歩行者が横断した場合にはすぐに車両とぶつかってしまう。生活道路は子どもや高齢者の方も歩いているので、単に３０ｋｍに落とせばいいということではなく、安全意識を持って運転していただきたい」と呼びかけた。

（写真：生活道路の制限速度引き下げを呼びかける参加者）