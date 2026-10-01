いわき市誕生から６０年 磐城平、小名浜、南東北…幻の市名案

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なぜ１４市町村の新市名が「いわき市」になったのか。１日の市制施行６０周年に合わせ、改めて振り返りたい。

いわき市の合併にあたって、本庁舎の位置や財政の経過措置などと並んで、懸案の一つとなったのは新市名。当初の合併予定期日（１９６６年６月１日）まで１年を切った６５年７月になっても、新市名は決まってなかった。

同年８月から９月にかけて、新市名に関する集中審議が行われるた。

その結果、磐城平市（平市の案）、小名浜市（磐城市の案）、勿来市（勿来市の案）、常磐市（常磐市の案）、南東北市（内郷市の案）、石城市（田人村の案）の６案が出されたが、最終的にまとまらなかった。

しびれを切らした県が６６年１月、県議会の特別委員会とともに解決支援に乗り出す事態に。関係者が１か月近くにわたって滞在し、合併調整案の一つに「新市名は『いわき市』とする」と盛り込んだ。

いわきには「石城」「岩城」「磐城」の漢字が充てられており、歴史的な経緯と住民の親しみやすさから選定したといい、読み方の混乱を避けるため平仮名にしたと説明する。

ただ石城は合併前の町村（双葉郡だった久之浜町、大久村は除く）の郡名を指し、磐城はいまの小名浜地区の市名であった。

また岩城は戦国時代までのいわき地方の領主が名乗り、関ケ原の戦いで徳川方に味方せず領地を没収されたため、江戸時代以降は地名としては避けられるようになった。

こうした点から、地域史研究家の小宅幸一さん（いわき地域学會幹事）は「１４市町村が対等で合併する際には『石城』も『磐城』も、固定の意識が持たれることになったため、市名とはなり得ず、新しい観点で考えられたのが、ひらがな市名の『いわき市』であった」と語る。

（画像：合併調整案として「いわき市」が示されたことを伝える本紙記事＝１９６６年１月２７日付）