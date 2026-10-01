鹿島町の冠水事故 ポンプの機能超える雨量が原因と確認 検証チームが初会議

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市道アンダーパスの冠水による事故防止に向け、市の緊急対策チームの初会議が９月３０日、市文化センターで開かれた。

先月７日の大雨で鹿島町米田の市道アンダーパス（米田アンダーボックス）が冠水し、水没した車両の60代女性が死亡した事故を受け、市では再発防止と今後の対応について、有識者と行政や警察関係者を交えた緊急対策チームの発足を決めた。

検証チームは菊地卓郎氏（福島高専都市システム工学科教授）がリーダーに就き、米田アンダーボックスを巡る検証とともに、２４カ所の市道アンダーパスのあり方について話し合う。年内に中間とりまとめをし、来年３月までに結果を報告する。

初会議の席上、米田アンダーボックスに関しては、すり鉢型になっている地形と、１時間に３０ｍｍを超える雨量があったため、複合的な要因で冠水が生じたとされた。

当初は隣接する矢田川の水かさが増したため、アンダーパスから排水できなかった可能性が指摘されていたが、ポンプは性能通りに稼働しており、その機能を超える雨が１カ所に集中し、冠水を招いたことを確認した。

（写真：有識者らが集まった検証チーム）