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いわき市議会 新たな会派構成固まる 最大は政風会で変わらず

　市議会は１日までに、新たな会派構成がまとまった。
　９月２８日に発足した自民党系・大智の会に、同じく自民系で第１会派の政風会の一部議員が合流。また自民党の真政会が解散し、１人を除いて大智の会に加わった。
　新たな会派構成でも、第１会派は政風会で変わらない。大智の会は、２００５（平成１７）年の市長選をきっかけに大きく２つに分かれた自民系会派を一つにしようとした動きだったが、全体での合流には至らず、今後の市議会運営が注目される。
　１日現在の会派構成は次の通り。
　【政風会】▽会長＝山守章二▽副会長＝菅波健▽総務会会長＝田頭弘毅▽政務調査会会長＝長谷川貴士▽総務・広報会会長＝佐藤不二夫▽会計＝根本重和▽顧問＝永山宏恵▽相談役＝蛭田源治▽監査＝大峯英之
　【大智の会】▽会長＝川崎憲正▽会長代行＝木田都城子▽副会長＝馬上卓也▽幹事長＝鈴木演▽総務会長＝小菅悟▽政調会長＝草野大輔▽顧問＝小野邦弘▽相談役＝西山一美
　【創世会】▽会長＝福嶋あずさ▽副会長＝坂本稔▽幹事長＝狩野光昭▽政調会長兼会計＝鈴木さおり▽総務会長＝遠藤崇広▽相談役＝上壁充▽顧問＝佐藤和良
　【公明党】▽幹事長＝塩田美枝子▽副幹事長＝小野茂▽幹事＝柴野美佳　塩沢昭広
　【共産党】▽団長＝菅野宗長▽団員＝塩恭子　四家智之
　【フォーラムいわき】▽代表＝伊藤浩之▽副代表＝吉田雅人▽幹事長＝小野光貴
　【正論の会】▽会長＝小野潤三
　【誠心誠意の会】▽会長＝大友康夫
　【無所属】赤津一夫
　（資料写真：いわき市議会）

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