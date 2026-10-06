＝ＬＯＶＥ『とくべチューハイ』開発 諸橋沙夏さん（いわき市出身）が進行役！？

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アイドルグループ・＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）のメンバー、大谷映美里、佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏が、アサヒビールの新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」と共同で『とくべチューハイ』を開発することを発表。開発に密着した動画も公開された。

「アサヒ空想開発局」ではこれまでに、コラボレーション第１弾として江頭２：５０と共同開発した『アサヒＥＧＡ ＢＥＥＲ』を、第２弾として亀梨和也と共同開発した『アサヒＫＡＭＥ ＢＥＥＲ』を発売。今回、第３弾では初となる、購入後にそのまま飲用可能な缶チューハイなどを指すＲＴＤ商品として共同開発した。

共同開発にあたり、４人が「イコラブチューハイ開発局」の局員に就任し、初めてお酒の中味や、缶のデザインを開発。

共同開発の過程を紹介する動画では、大谷、佐々木、野口、諸橋がアサヒビール本社に集まり、チューハイの共同開発の決定を知らされた後、中味・パッケージを開発する過程を紹介。メンバーの中でもお酒が好きで、特に「アサヒビールの商品が好き」と語る諸橋の進行で、チューハイの中味候補を試飲。複数の候補の中から４人が「パッションフルーツ風味」を選んだ理由とは？ パッケージ開発では、大谷・諸橋ペア、佐々木・野口ペアに分かれ、それぞれデザインを検討。

商品開発の様子は、ＹｏｕＴｕｂｅの「イコラブ ノイミー ニアジョイ チャンネル」およびアサヒ空想開発局の公式Ｘから発信。さらに、オリジナルコラボグッズの発売も予定している。（オリコン）

【動画】かわいい私服で！『とくべチューハイ』開発決定動画 ＜こちら＞

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＝ＬＯＶＥの諸橋沙夏さんはいわき市出身。いわき民報社は諸橋さんの活動を応援しています。

（写真：イコラブチューハイ開発局×アサヒ空想開発局コラボ『とくべチューハイ』キービジュアル）