勿来の関歌会「奥州三古関サミット」で拡大 一般のいわき市長賞は錦町・正木さん

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歌枕で名高い勿来の関を貴重な文化遺産を生かす「勿来の関歌会」の表彰式が１５日、勿来町関田の勿来の関公園「吹風殿」で行われた。

３０年以上にわたって続く取り組みとして、今回は市制施行６０周年記念事業「奥州三古関サミットｉｎ勿来」の一環として展開し、勿来の関に加え、白河の関（白河市）と鼠ヶ関（山形県鶴岡市）を含め、３つの『関』をテーマに募集した。

初めてインターネットを通じて全国から短歌を募ったところ、計７０３首（一般部門４４９首、中・高生部門１０９首、小学生以下部門１４５首）が寄せられ、一般部門のいわき市長賞には正木道子さん（錦町）の「母に手を引かれ登りし関の路いま孫の手を引きてのぼりぬ」が輝いた。

奥州三古関サミットはかつて『関』があったとされる３市の連携を深める催しで、互いの歴史・文化を踏まえ、地域振興や観光振興につなげていく。このため今回の歌会には、白河市長賞と鶴岡市長賞が設けられた。選者は県歌人会の水竹圭一さん、小林真代さんが務めた。

表彰式には内田市長、鈴木和夫・白河市長、佐藤聡・鶴岡市長が出席した。

主催する勿来ひと・まち未来会議の関根匡会長が「普段は４月の桜の時期に表彰式が行われるが、40回となる今回はサミットにあやかったところ、北は北海道から南は鹿児島まで、年齢も５歳から９８歳までと幅広い応募があった。この雅な雰囲気の中で、皆さんと過ごせることは大変うれしい」とあいさつした。

その他の受賞者は次の通り。

【一般部門】▽白河市長賞＝稲山博司▽鶴岡市長賞＝庄司ユリ▽勿来ひと・まち未来会議会長賞＝泉諒

【中・高生部門】▽いわき市長賞＝高岡奈央▽白河市長賞＝小野湊斗▽鶴岡市長賞＝鹿野田善頌▽勿来ひと・まち未来会議会長賞＝平松凜心

【小学生以下部門】▽いわき市長賞＝石沢淳輝▽白河市長賞＝石井詠羽▽鶴岡市長賞＝寒河江統翔▽勿来ひと・まち未来会議会長賞＝鷺愛夏

（写真：内田市長から表彰状が贈られる正木さん＝右＝）