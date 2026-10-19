地域に協力仰ぐ いわき商業情報高四倉校舎 古着回収通じて社会貢献

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いわき商業情報高四倉校舎（古川英貴校長）の２年生は９日、四倉町内の施設や店舗などに、子供服の古着を回収する箱を設置した。このうち四倉公民館では、事前に設置することを聞いていた介護施設の利用者らが訪れ、持参した古着を生徒たちに手渡した。

同校舎の２年生は「総合的な探究の時間」の学習活動の一環として、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について学び、自分たちで出来る社会貢献活動を企画、実践しようと、衣料品大手ファーストリテイリングが展開する「ユニクロ」「ＧＵ」と、ＵＮＨＣＲ（国連難民高等弁務官事務所）が共同で行っている「届けよう服のチカラ」プロジェクトに本年度初めて参加した。

この取り組みは、地域で不要になった子供服を回収し、難民キャンプの子供たちに届ける活動を通して、日本の小・中、高校生が難民問題や環境問題に理解を深める目的で行われている。

この日、生徒たちは手分けをして、同公民館のほか、市四倉支所、四倉郵便局、新町郵便局、四倉町内の東邦銀行、ひまわり信用金庫、いわき信用組合の各支店、マルト四倉店、クリーニングマーティ四倉駅前店などに回収箱を設置。箱のデザインも生徒たちが工夫を凝らしたという。

回収対象は１６０ｃｍサイズまでの子供服のみで、アイテムや季節、デザインは不問。ユニクロ、ＧＵ以外の製品も可。ドクロ、迷彩、武器のデザイン、靴下、下着、帽子などの小物は不可。必ず洗濯して回収箱に入れること。箱の設置期限は１１月２０日正午まで。

（写真：回収箱を設置した四倉校舎の生徒たち）