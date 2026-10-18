いわきＦＣ ホームで甲府に５－０と大勝 順位は８位に浮上

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第１１節として、１４位（前節終了時点）のいわきＦＣは１８日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、１８位（同）のヴァンフォーレ甲府を迎え撃ち、５―０と今季一番の大勝を果たした。

通算成績は５勝６敗の勝ち点１５。順位は前節から６つ上げ、２０チーム中８位に付けている。次節は２１日、アウェーのレモンガススタジアム平塚（神奈川県平塚市）で、６位の湘南ベルマーレと対戦する。キックオフは午後７時。

試合は開始直後から動いた。前半６分、ＤＦ深港壮一郎（２６）の縦パスに対し、ＭＦ山口大輝（２８）が鮮やかに先制ゴールを決めると、１５分には右コーナーキックを起点に深港が追加点を挙げた。

さらに１９分にはＦＷ道脇豊（２０）が混戦を制して３点目を奪取。たた甲府も負けじと攻撃を仕掛けてきたが、守護神のＧＫ佐々木雅士（２４）がしっかりとセーブし、前半を３―０で折り返す。

いわきの攻撃はまだまだ終わらない。いずれも途中出場で、後半２６分にはＦＷ熊田直紀（２２）＝郡山市出身＝が４点目、終了間際の４４分にはゴール前に詰めたＭＦ山中惇希（２５）が５点目と、最後まで甲府を圧倒。終わってみれば、前後半通じて２０本ものシュートを放った。

田坂和昭監督（５５）は「選手たちが良く頑張って、いわきのサッカーをしてくれた。次戦の相手は（ベルマーレ平塚時代に）選手として所属したチームだが、そこはあまり意識せず、変わらず自分たちらしくありたい」と語った。

（写真：途中出場から４分でゴールを決めた熊田）