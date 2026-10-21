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中央台のスマートタウン ２４日にまちびらきオープニングセレモニー
宅地分譲にデジタル技術や環境への配慮を掛け合わせた取り組みとして、いわきニュータウンで行われている「いわきスマートタウンモデル地区推進事業」のまちびらきイベントが２４日、中央台高久五丁目で始まる。
現地では事業に参画する住宅メーカーは「スマートリンクタウンいわき中央台」の名称で事業を展開しており、計２９９戸の住宅が供給されるほか、スーパーマーケットやドラックストア、コミュニティー施設を併設する予定となっている。
まちびらきイベントは２４、２５、３１日と１１月１日に開催。初日の２４日には午前９時半からオープニングセレモニーとして、式典・テープカットを実施する。
２４、２５日には地域アトラクションと銘打ち、太鼓やフラ、ダンス、少林寺拳法のステージを予定。４日間通じて手作りワークショップやキッチンカー、子ども向けの縁日が来場者を出迎える。
会場ではスマートタウンの取り組みも紹介。地域交流を活性化させるコミュニティー施設や、マルトによる買い物支援など今後導入予定のサービスの一部について説明していく。
時間は各日午前１０時～午後４時。駐車場はウエルシアいわき中央台東店裏手に設ける（会場まで約７００ｍ）。詳しくは＜こちら＞へ。
（写真：分譲が進むスマートリンクタウンいわき中央台）