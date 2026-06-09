いわきＦＣ 三和地区の「ふれあい交流会」参加 地域住民ら２００人歓迎

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市社会福祉協議会三和地区協議会による「いわきＦＣふれあい交流会」が８日、三和ふれあい館で行われた。地元の子どもたちや地域住民ら約２００人が参加し、サッカー・Ｊ２いわきＦＣの選手たちと楽しいひとときを過ごした。

三和地区では地域を挙げていわきＦＣを応援しており、試合観戦にも行くほどの熱の入れようだ。今回はいわきＦＣのホームタウン地域活動の一環で交流会を企画し、選手２１人が訪問した。

会場では三和町老人クラブ連合会が協力し、けん玉やメンコ、あやとりなどの遊びを展開。選手たちには寄せ書きフラッグが贈られた。

ＭＦ木吹翔太選手の大ファンという矢之目ももなさん（三和小・６年）は「とても楽しい時間でした。木吹選手には普段何をしているかを聞けました。来シーズンもぜひチームに残ってほしいです」と目を輝かせていた。

いわきスポーツクラブの大倉智代表取締役は「クラブのミッションに『スポーツを通じて社会価値を創造する』を掲げている中で、地域の方々と交流する機会はとても大切にしている。きょうは私たちがパワーをもらいました」と語っている。

（写真：贈られた寄せ書きフラッグを囲む選手たち）