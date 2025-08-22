イコラブ、私と暑い夏過ごして♡

この記事のタイトルとURLをコピーする

みなさんこんにちは！ 諸橋沙夏です！

今年は、梅雨が短く暑い夏がもう来てしまったようで、毎日暑くて大変ですね。

◇

最近は、＝LOVEの２回目のアリーナツアー「～Timeless Tales～」を無事に完走しました！ ２回目ということで緊張はせず、広い会場だからこそできる演出、セットリスト、そしてメンバーの提案も盛り込んだツアーでした。ありがたいことに追加公演もあり、そして、その公演もソールドアウト！ 見切れ席、ステージバック席まで埋まって、イコラブが大きくなったことを実感することができました。

10月８日（水）に19枚目シングルの発売も決定し、そして新たに９月から初の周年ツアーも決定しました！ またしても大きな会場でのツアーで、北海道と沖縄でも公演があり、つまり北から南まで行けるツアーとなってます！ 夢だったイコラブ野外単独もあり、楽しみです！ またファンの皆様と各地を回れることもとても嬉（うれ）しいです！

今回の18枚目シングル「とくべチュ、して」で本当に多くの方に知っていただき、私たちのファンになってくださる方もいて、環境が大きく変わるシングルでした。次のシングルも、また多くの人に知っていただけるきっかけになったらいいなと思います！

◇

また、初めてのソロでＴＩＦのステージに立たせていただくことも決定しており、野外ソロライブが夢だったのでとても楽しみです!! 指原さんと相談してセットリストも決めました！ また新たな挑戦であり、成功することも大切だけど、まずは自分自身が楽しむことを忘れない、そんなステージにしたいです！ イコラブと、そして私と暑い夏を過ごしましょう！



#さなつんたいむ68

※左のアイコンは、諸橋沙夏さんのＸ（旧Twitter）、Instagram、=LOVE公式ホームページ。

※写真の大きさや画質をホームページ用に小さく加工しております。元の画質、大きさは新聞でご確認ください。





最新、過去の#さなつんたいむはこちらでご購入できます。