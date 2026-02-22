感謝忘れず１曲１曲大切に（１月掲載）

この記事のタイトルとURLをコピーする

あけましておめでとうございます！＝LOVEの諸橋沙夏です！

２０２５年は、本当にありがたいことに、歌番組の出演、コンサートの開催など様々なお仕事をさせていただき、充実した１年を過ごすことができました。こうして活動できているのは、いつも応援してくださっている皆さんのおかげです。改めて、ありがとうございます！ ２０

２６年ももっと飛躍し、ファンの方に恩返しできる年にできたら嬉しいです！

年始は少しお休みをいただいて、草津へ行ってきました！ 温泉に入ったり、スノーボードにも挑戦しました！ まだ２回目の初心者なので、転んで尻もちもついて……正直痛かった思い出です。ですが、念願のスノボができて、とっても嬉しかったです！ 温泉もお肌がちゅるちゅるになって、またすぐに行きたいです！

そして、４月に行う横浜スタジアム公演が両日完売とのことで……本当にありがとうございます。嬉しい気持ちと同時に、驚きの気持ちもあり、こんなにもたくさんの方が応援してくださっているんだと、改めて実感しました。セトリや構成もこれからですが、皆さんと一緒に、まだ見たことのない景色を見られることがとても楽しみです！

さらに、４月には20枚目のシングルの発売も決定しました。もう20枚目だなんて、時の流れの速さにびっくりしています。感謝の気持ちを忘れず、１曲１曲、大切に届けていきたいです。

４月は楽しみなことが盛りだくさんで、今からドキドキしています！ ２０２６年も、私、諸橋沙夏と＝LOVEと一緒に、楽しく歩んでくれたら嬉しいです！ 今年もたくさんの思い出を作りましょう！



