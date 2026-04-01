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=LOVE諸橋沙夏さん

花粉症との戦い頑張ります！（３月掲載）

　皆さんこんにちは！＝LOVEの諸橋沙夏です！
　最近もまだまだ寒い日が続いていますね。春が待ち遠しく、ChatGPTに「春はまだ来ないの？」と聞いてみたりしちゃいました。

　そんな中、４月１日（水）に発売する20枚目のシングル「劇薬中毒」のＭＶが公開され、さらに初披露もさせていただきました！　映画のような世界観で、考察のしがいがある何度も見ることができるＭＶとなっています！　ＭＶでは初めてのアクションシーンに挑戦したのですが、凄く楽しかったのでまたやりたいです！
　４月に開催される横浜スタジアムでの公演も迫っていて、ドキドキしています！　私たち自身も想像できないステージですが、花粉症とも戦いながら頑張ります……！
　６月にはなんとＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）での公演開催も決定しています！　まさか立たせていただけるとは思ってもいなかったステージに、既に緊張しています。ファンの方や、いつもお世話になっている方々に恩返しができるような、皆さんとつくりあげるライブにしたいです！
　そして！　なんと！　グループ初のＴＶＣＭに出演させていただきました！　誰もが知っているマイナカードのＰＲキャラクターを務めさせていただき、嬉しい気持ちでいっぱいです。皆さん、マイナカードは持っていますか？　私自身も、いつもすごく助けられている存在なので、まだの方はこれを機にぜひ持ち歩いてください！

　最近の私は、毎日花粉症と戦って生活しています。高カカオチョコとアーモンドと鼻うがいが効くと風の噂で聞きました……。本当に効くのか、どなたか教えてください！

#さなつんたいむ72

　※左のアイコンは、諸橋沙夏さんのＸ（旧Twitter）、Instagram、=LOVE公式ホームページ。
※写真の大きさや画質をホームページ用に小さく加工しております。元の画質、大きさは新聞でご確認ください。

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