花粉症との戦い頑張ります！（３月掲載）

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皆さんこんにちは！＝LOVEの諸橋沙夏です！

最近もまだまだ寒い日が続いていますね。春が待ち遠しく、ChatGPTに「春はまだ来ないの？」と聞いてみたりしちゃいました。

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そんな中、４月１日（水）に発売する20枚目のシングル「劇薬中毒」のＭＶが公開され、さらに初披露もさせていただきました！ 映画のような世界観で、考察のしがいがある何度も見ることができるＭＶとなっています！ ＭＶでは初めてのアクションシーンに挑戦したのですが、凄く楽しかったのでまたやりたいです！

４月に開催される横浜スタジアムでの公演も迫っていて、ドキドキしています！ 私たち自身も想像できないステージですが、花粉症とも戦いながら頑張ります……！

６月にはなんとＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）での公演開催も決定しています！ まさか立たせていただけるとは思ってもいなかったステージに、既に緊張しています。ファンの方や、いつもお世話になっている方々に恩返しができるような、皆さんとつくりあげるライブにしたいです！

そして！ なんと！ グループ初のＴＶＣＭに出演させていただきました！ 誰もが知っているマイナカードのＰＲキャラクターを務めさせていただき、嬉しい気持ちでいっぱいです。皆さん、マイナカードは持っていますか？ 私自身も、いつもすごく助けられている存在なので、まだの方はこれを機にぜひ持ち歩いてください！

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最近の私は、毎日花粉症と戦って生活しています。高カカオチョコとアーモンドと鼻うがいが効くと風の噂で聞きました……。本当に効くのか、どなたか教えてください！



#さなつんたいむ72

※左のアイコンは、諸橋沙夏さんのＸ（旧Twitter）、Instagram、=LOVE公式ホームページ。

※写真の大きさや画質をホームページ用に小さく加工しております。元の画質、大きさは新聞でご確認ください。





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