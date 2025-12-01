素敵なアイドル目指して頑張る！！

この記事のタイトルとURLをコピーする

こんにちは！＝LOVEの諸橋沙夏です！

最近はぐっと気温が下がり、寒くなってきましたね！ いよいよ冬本番！ 今年は残り２カ月もないということで、私はすでに年末を感じています！

そして最近は〝年末といえば〟という音楽番組にたくさん出演させていただいてます。ずっと出演することが目標だった番組にもたくさんお声がけいただき、この１年でここまで生活が変わるなんて思ってもみませんでした！

＝LOVEはよく新人のように思われることも多いのですが、なんだかんだもう９年目なんです！

９年目にして、様々な音楽番組に出演し、多くの素敵（すてき）なアーティストの方々と共演させていただけることができ、とても感慨深いです。

さらに、そのおかげで福島の方やいわきの方、そして日本中の幅広い年代の方に知っていただける機会ができてとても嬉（うれ）しい限りです。

そして＝LOVEは、８周年ツアーも残すところ12／23、24の大阪公演のみとなりました。

いつも大阪に来る度に夢見ていた大阪城ホール！

先日出演させていただいた「ベストヒット歌謡祭２０２

５」で一足お先に大阪城ホールに立たせていただきましたが、とても広いこのステージに＝LOVE単独で立たせていただけるのは、紛れもなく応援してくださるイコラブファンの皆さんのおかげです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

来年はどんな年になるかわかりませんが、私自身は２０２

６年もたくさんの方に愛されるような、ファンの皆さんの人生を彩れるような素敵なアイドルを目指してこれからも引き続き頑張っていきたいです！



#さなつんたいむ70

