=LOVE諸橋沙夏さん

新シングルのＭＶ、ぜひ見て！

　こんにちは！＝LOVEの諸橋沙夏です！　まだまだ暑い日が続きますね！
　最近のイコラブは８周年を迎え、初の周年ツアーが始まりました。このツアーでは様々な都市に行くことが出来るのでとても楽しみです！

　10月８日にリリースさせていただく、19枚目シングル「ラブソングに襲われる」のＭＶが公開されました！　この楽曲は、好きってバレてもいいくらいの想いを持つ、ちょっぴり肉食系女子の可愛い心情を描いていて、イコラブ史上１番ハモリの多い楽曲になってます！　ハーモニー、歌詞、衣装、ＭＶも全部良く、また新たなイコラブを見せる事ができてとても嬉（うれ）しいです。
　ＭＶ撮影では、オオカミの着ぐるみを着たのですが、とても暑くて重く、１着を10人で着回したので大変でしたが、コメディチックでＭＶ内の良いアクセントになっていて良かったです！
　外で撮影するシ
ーンでは、みんな何もない所で音符に襲われる演技をして、どう映るのか想像出来なかったのですが、完成を見たらＣＧが上手く使用されていて、とてもダイナミックな映像になってました！

　最近、ありがたいことに忙しくさせていただいているので、あまりプライベートの時間が無かったのですが、初熱海に行くことが出来ました！　海に行ってお散歩をしたり、ＢＢＱをしたり、熱海では花火大会が多く開催されているとのことで、その日も友達と一緒に花火を見る事ができ、夏を満喫する事ができました！
　これからまだ暑い日が続きますが、気温も徐々に下がっていくと思うので体調の変化には気をつけてください！　私も最近扁桃炎にかかってました……。免疫力が上がる食べ物があれば教えてください！

#さなつんたいむ69

