フラガールズ甲子園 今年は８月２３日にアリオスで いわき勢は４校

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フラガールのふるさとで、全国の高校生がフラ・タヒチアンを競い合う「文部科学大臣杯 ２０２６年全国高等学校フラ競技大会『第１４回フラガールズ甲子園』」が８月２３日、いわき芸術文化交流館「アリオス」アルパイン大ホールで開かれる。

本年度はいわき市の４校を含む、全国から１６団体（合同１チーム含む）・１７３人（４月時点）が出場を予定しており、今回も『日本のフラ文化発祥の地』で高校生のはつらつとした踊りが披露される。

フラガールズ甲子園は、２０２３（令和５）年８月に亡くなった初代フラガール（スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム）のリーダー小野恵美子さんが発案。地元有志と行政関係者が実行委員会が組織し、大会を運営している。

初回は２０１１（平成２３）年３月に予定していたが、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故の発生で延期となり、同年９月に東京・秋葉原で実施。復興に向けて立ち上がる姿を全国に届けた。

翌１２年の第２回からいわきアリオスに会場を移して継続し、コロナ禍による２０、２１年の中止（オンライン開催）を乗り越え、いわき市を代表する催しとして定着している。

本年度はエントリーした１６団体のうち、いわき市からはいわき支援学校と、いわき商業情報、いわき総合、いわき湯本の４校が参加する。また部活動の地域展開を見据え、合同チームに対する門戸を正式に開放した。

開会式は午前１１時から。大会のステージは５曲から１曲を選ぶ課題曲と、フラ・タヒチアンから１曲を選ぶ自由曲に分かれ、部門ごとに各５０点の計１００点で審査する。

総合１位は最優秀賞・文部科学大臣賞（初代フラガール小野恵美子賞）に輝くほか、同２、３位は優秀賞、同４～６位には特別賞が贈られる。大会翌日の８月２４日には、スパリゾートハワイアンズで入賞校によるエキシビションを催す。

チケットは７月１日午前１０時から、アリオスチケットセンターで取り扱いを開始する。１階席２９００円、２階席２５００円、３階席２０００円。車椅子席は実行委員会＝電話（68）８２８２＝へ。

大会実行委員会は９日、市役所本庁舎で大会概要を発表した。

鈴木常雄実行委員長は「フラガールズ甲子園は『高校生の高校生による高校生のための大会』であり、豊かな心と健全な体を育みながら、全国の高校生が触れ合う機会。初代フラガール・小野さんの思いを胸に、今年も大会を成功させたい」と話している。

（写真：大会の成功を誓う実行委員会メンバー）