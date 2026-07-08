いわき市 防災のトップリーダーへ 政令市除き専門の支援員が全国で最多

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東日本大震災・東京電力福島第一原発事故の経験に加え、２度にわたる水害の教訓から、いわき市では防災力の向上に努めている。その一環で、被災地で活動するための制度として、災害マネジメント総括支援員（ＧＡＤＭ）の取得に力を入れている。

ＧＡＤＭは自治体の推薦を受け、名簿に登録され、災害時に被災地の関係者を支援する役割を担う。

いわき市は政令指定都市を除き、ＧＡＤＭの職員が１０人（３月末現在）と全国で最も多い。特に昨年度は危機管理部門以外の職員として、保健師で平地区保健福祉センターの空岡史子・健康係長が登録された。女性の保健技師の登録は北海道・東北の市町村では初となった。

５月２８、２９日には愛媛県宇和島市で行われた研修に、猪狩雄二郎・危機管理課長とともに参加。７日には市役所本庁舎で、内田市長に対し、一連の活動について報告した。

内田市長は「皆さんの活動を広めていき、防災のトップリーダーとして、全国にその知見を伝えていきたい」と呼びかけた。

（写真：愛媛での研修を報告する猪狩課長、空岡係長）