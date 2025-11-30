福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１１月２９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

大越　佳次さん（91歳）泉ケ丘　12月1日アルコ会館泉
佐藤ツキ子さん（86歳）三和町合戸　近親者のみで執り行った
瀬谷スミ子さん（90歳）錦町大島　12月1日あいぱるホールアデイ勿来会
鈴木　イネさん（90歳）市四倉町戸田字蛭田　12月3日JA葬祭ラポール四倉
四家　英子さん（91歳）江名字蒲ケ作　12月2日しらた斎場 塩屋崎
茅場　良修さん（73歳）平中平窪二丁目　11月26日

山縣　弘一さん（80歳）北茨城市大津町北町　12月1日アルコ会館北茨城
關　　秀行さん（92歳）高萩市本町　12月1日あいぱるホール高萩会館
