１１月２９日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。



佐藤ツキ子さん（86歳）三和町合戸 近親者のみで執り行った

瀬谷スミ子さん（90歳）錦町大島 12月1日あいぱるホールアデイ勿来会

鈴木 イネさん（90歳）市四倉町戸田字蛭田 12月3日JA葬祭ラポール四倉

四家 英子さん（91歳）江名字蒲ケ作 12月2日しらた斎場 塩屋崎

茅場 良修さん（73歳）平中平窪二丁目 11月26日 大越 佳次さん（91歳）泉ケ丘 12月1日アルコ会館泉佐藤ツキ子さん（86歳）三和町合戸 近親者のみで執り行った瀬谷スミ子さん（90歳）錦町大島 12月1日あいぱるホールアデイ勿来会鈴木 イネさん（90歳）市四倉町戸田字蛭田 12月3日JA葬祭ラポール四倉四家 英子さん（91歳）江名字蒲ケ作 12月2日しらた斎場 塩屋崎茅場 良修さん（73歳）平中平窪二丁目 11月26日 山縣 弘一さん（80歳）北茨城市大津町北町 12月1日アルコ会館北茨城

關 秀行さん（92歳）高萩市本町 12月1日あいぱるホール高萩会館

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン







