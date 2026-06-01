ツアーファイナルを迎えました！（５月掲載）

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こんにちは！＝LOVE諸橋沙夏です！

最近は暑くなってきましたね！私の大好きな夏が来ます！

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先日は、横浜スタジアムでツアーファイナルを迎えました！二日間沢山の方が来てくださり、本当にありがとうございました！

初のスタジアムライブということで、一日目をとっても楽しく終えたのですが、課題も沢山見つかり、次の日にいかに活かせるかをメンバーみんなで考えました！屋根がない会場なので、今までのように煽っても風の影響などで上手く聞こえない可能性もあり、はっきり声が届くように意識しました。

今回の20枚目シングルのカップリング曲で初センターをさせていただいた「モラトリアム」の初披露もあり、緊張して胸いっぱいだったのですが、私のメンバ

ーカラーである緑色のペンライトでいっぱいの客席を見てとても感動しました！

今後もたくさん披露することができたら嬉しいです！

６月20・21日にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）での公演を控えているのですが、なんとそちらも完売ということで、ありがとうございます…！

こんなに大きなステージに立ち、たくさんの方に応援していただけるようになったことに驚きの気持ちです。

昔から応援してくださる方も最近好きになってくださった方も、一人一人を大切にしてステージに立ちたいです。

最近は福島やいわき出身のファンの方も来てくださるのでとても嬉しいです！

私も地元の皆さんを元気にできるようこれからも頑張ります！

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皆さんも急な寒暖差に体調を崩さないよう気をつけてお過ごしくださいね。まずは最高のパフォーマンスをお届けして、国立公演が成功しますように。応援よろしくお願いします！



#さなつんたいむ73

※左のアイコンは、諸橋沙夏さんのＸ（旧Twitter）、Instagram、=LOVE公式ホームページ。

※写真の大きさや画質をホームページ用に小さく加工しております。元の画質、大きさは新聞でご確認ください。





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